الرئيس تبون يعلن عدل3 من الجلفة.. لماذا؟

عندما أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن الانطلاق في مشروع بيع السكنات بالإيجار “عدل3″، طرح العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول “لماذا هو بالضبط”.

فكان الجواب من النائب البرلماني في ولاية الجلفة، أحمد ربحي، حيث قال إن رئيس الجمهورية يتذكر عندما انه كان وزيرا للسكن. مشيرا أن الرئيس أول من بعث هذا المشروع ويحق له ان يواصل بعد عدل1 وعدل2، أن يبعث عدل3.

كما أضاف ربحي في تصريح للنهار، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملم بقطاع السكن، لهذا أعلن عن انطلاق بداية التسجيل لعدل3 سنة 2024. تابعا “أنه يعرف الجزائر العميقة وكل ما يقرره يصب في محاربة مناطق الظل وإرساء عدل3 لأنه نابع من أعماق الشعب والمطالب الشعبية.

وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عن الانطلاق رسميا في برنامج عدل 3 لسنة 2024. وسبق أن أعلن، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن المضي في مشاريع عدل 3. فور الانتهاء من إعطاء العقود للمستفيدين من سكنات عدل1 و2.

وللإشارة، فور إعلان الرئيس تبون، عن انطلاق عدل3 انصبت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الرواد والمتابعين والمهتمين. حيث عبر المواطنين عن سعادتهم، وفرحتهم لقرار الرئيس. كما تمنى البعض الآخر، أن لا يطول تسليم المشاريع السكنية. مثل ما حدث مع 2001 الذي انتظر مكتتبوه قرابة 20 سنة حتى تحصلوا على سكناتهم. و2013 الذين انتظروا قرابة 10 سنوات.