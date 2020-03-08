الرئيس تبون يعلن عن إنشاء الجائزة الوطنية للمرأة المبدعة

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن إنشاء الجائزة الوطنية للمرأة المبدعة والتي يتم من خلالها تكريم المرأة المبدعة في شتى المجالات.

وقال رئيس الجمهورية خلال كلمته التي ألقاها على هامش إحياء اليوم العالمي للمرأة في حفل بقصر الشعب أن هذه الجائزة ستسمح بتكريم النساء المبدعات في مختلف المجالات العلمية والعملية إكراما لها.

كما دعا الرئيس تبون المرأة الجزائرية إلى التشبت بمكتسباتها لمواصلة الكفاح على غرار أسلافها أيام الثورة من المجاهدات والشهيدات.

كماتعهد الرئيس بترقية مكانة المرأة في المجتمع الجزائرية من خلال إعطائها مكانة حقيقة تسمح لها بتفجير قدراتها وطاقاتها.