الرئيس تبون يعلن عن افتتاح أشغال القمة العربية الـ 31

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس الدورة الـ 31 للقمة العربية، مساء اليوم الثلاثاء، افتتاح أشعال قمة القادة والرؤساء.

ويأتي هذا عقب تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئاسة القمة ال 31 لجامعة الدول العربية، على مستوى قمة القادة والرؤساء، من نظيره التونسي قيس سعيد.

وخلال كلمته الإفتتاحية، رحب الرئيس تبون بالوفود العربية المشاركة في قمة الجزائر، حيث قال:”أرحب بكم طيب الترحيب على أرض الجزائر في هذا اليوم الأغر.

كما تشكر رئيس الجمهورية، نظيره التونسي قيس سعيد على جهوده المميزة خلال رئاسته السابقة للدورة السابقة للقمة العربية.

و أكد الرئيس تبون أن القمة العربية التي تحتضنها الجزائر تنعقد في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والحساسية، تتسم بتصاعد الأزمات، لا سيما في المنطقة العربية.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن هذه الأزمات “مازالت، بتعقيداتها وبأبعادها المختلفة و بمخاطرها، ماثلة أمامنا مع تعاظم التحديات الداخلية والخارجية الجسيمة التي يشهدها العالم بعد جائحة كوفيدـ19 وما تمخض عن هذه الظروف الدولية الاستثنائية الحالية من تغيير في الموازين ومن تجاذبات وتفاقم ظاهرة الاستقطاب التي تساهم وبقدر كبير في تصعيد الأزمات مع تداعياتها على السلم والأمن الدوليين وتلقي بظلالها على العديد من الدول، لاسيما في أمنها الغذائي”.