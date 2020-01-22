الرئيس تبون يعلن مراجعة بعض الضرائب.. هذه السنة سأعفي أصحاب المرتبات أقل من 30 ألف دج من الضريبة

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن مراجعة الضرائب في قانون المالية 2020، وقال تبون، أنه لا بد من أن تراجع لانها مجحفة في حق البعض.

وكشف الرئيس تبون أنه خلال قانون المالية التكميلي سيعفي من الضرائب أصحاب الاجور الاقل من 30 ألف دينار.

وقال تبون في لقائه مع مدراء وسائل الاعلام ، عن القدرة الشرائية للمواطن أن الوضع المالي للجزائر ليس مزري ولكن ليس عادي ، انه في حالة تحسن، مادام الدخل الجبائي يتحسن.

وستكون هناك آليات مبدئها رفض الفقر المزري الذي يعيشه الشعب الجزائري و محاربة عدم التوازن في الدخل.

وقال:لما نقضي على الجباية على أقل من 30 ألف دينار لن نخسر كثيرا، لانها بعد البترول تمثل 30 في المائة من مداخيل الجباية، وقال ان رفع القدرة الشرائية للمواطنين لا رجعة فيه.