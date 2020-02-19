أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عن ترسيم يوم 22 فيفري يوما وطنيا للتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديموقراطية.

وجاء قرار الرئيس عبد المجيد تبون، بإقرار يوم 22 فيفري يوماً وطنياً، بموجب مرسوم رئاسي وقعه، أثناء لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية.

وقال بيان رئاسة الجمهورية، أنّ يوم 22 من فيفري كل سنة، سيُخلد الهبة التارخية للشعب الجزائري، حين خرج متلاحما مع جيشه من أجل تكريس الديموقراطية.

وتابع البيان أنّ اليوم الوطني يُحتفل به عبر كامل التراب الوطني، من خلال إقامة تظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية، كما ترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديموقراطية.

كما أوضح بيان الرئاسة، أنّ ترسيم 22 فيفري يوماً وطنيا من كل سنة، جاء على خليفة الذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك.

كما أشار ذات المصدر، إلى أنّ إعلان يوم 22 وطنيا سيُبث مساء الغد الخميس على شاشات التلفزيون.