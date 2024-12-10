الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن قادما من موريتانيا

عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن، قادما من موريتانيا.

وذلك بعد مشاركته في المؤتمر القاري للتعليم والشباب والقابلية للتوظيـف الذي احتضنته الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وكان رئيس الجمهورية حلّ أمس الاثنين، بنواكشوط أين أجرى محادثات على انفراد مع نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني. بالإضافة إلى لقاء موسع مع نظيره الرواندي، لبحث سبل التعاون بين الجزائر ورواندا.

كما أجرى رئيس الجمهورية في اليوم الثاني من زيارته إلى نواكشوط لقاءً مع نظيره السنغالي، باسيرو ديوماي فاي.