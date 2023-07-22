الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن

عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء هذا السبت إلى أرض الوطن بعد زيارة قادته إلى كل من قطر، الصين وتركيا

وكان الرئيس تبون في زيارة إلى دولة من تركيا دامت يومين.حيث تم إستقباله من طرف نظيره التركي رجب الطيب أردوغان في اسطنبول.

كما قام رئيس الجمهورية بزيارة عمل إلى دولة قطر يوم 15 جويلية دامت يومين إلتقى خلالها بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني. اين تبادل الطرفان الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وفي مقدمتها التطورات في المنطقة.

ليتوجه بعدها رئيس الجمهورية إلى الصين جمهورية في زيارة عمل دامت 3 أيام بدعوة من نظيره شي جين بينغ. حيث توجة بالإتفاق على إستثمار الصين 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائـر.