الرئيس تبون يعيد فتح قضية تعنيف جزائريين مقيمين بفرنسا يوم الاقتراع

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إعادة فتح قضية تعنيف جزائريين مقيمين بفرنسا، ذهبوا لصناديق الاقتراع من أجل آداء واجبهم الانتخابي.

وقال رئيس الجمهورية، في الحوار الذي جمعه بيوميه “لوفيغارو” الفرنسية، “عندما أرى شبابا متواطئون مع الشرطة الفرنسية يضربون أشخاصا مسنين أقبلوا على قنصليتهم للانتخاب خلال الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة، نتساءل هل نحن حقا في دولة ديمقراطية؟”.

وأكد الرئيس تبون أن الكثير من الجزائريين في فرنسا، كانوا يريدون الذهاب للتصويت لكنهم كانوا خائفين.

وأضاف “بالنسبة لنا القضية لم تطو بعد، والتحقيق متواصل”.

وأفاد الرئيس تبون أن الجزائريين يرفضون التدخل في شؤونهم، متسائلا كيف سولت جهات خارجية لنفسها، اقتراح مرحلة انتقالية بالجزائر أو التدخل في خيار شعبها؟.

وأكد رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري غيور على سيادته، التي استرجعها مقابل ثمن باهظ.