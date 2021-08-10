الرئيس تبون: يعيش وطننا المفدّى محنة أليمة وسينتصر عليها

أبدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أسفه للحرائق الضخمة التي اجتاحت أمس الإثنين العديد من ولايات الوطن وخلفت 7 ضحايا لحد الأن.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، قال الرئيس تبون: “يعيش وطننا المفدّى، مرة أخرى، محنة أليمة تضاف إلى المحن التي عاشها هذه السنة، وكما انتصرنا في المحن السابقة، سننتصر في هذه بحول الله.” وتابع الرئيس قائلا:”قلوبنا مع كل من يساهم في إخماد النيران.”

كما أكد رئيس الجمهورية، إسداء تعليمات لاتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التحكم والسيطرة على الوضع.