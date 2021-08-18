الرئيس تبون يعين العميد محمد الشريف حفصي مديرا للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني

عين رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون العميد محمد الشريف حفصي مديرا للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني .

وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه وبناء على مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 أوت 2021 فقد عين الرئيس تبون العميد محمد الشريف حفصي مديرا للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني.

وجاء تعيين اللواء محمد شريف حفصي بصفته مديرا للخدمة الوطنية عقب انهاء مهام اللواء بن عيسى بصفته مديرا للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني