الرئيس تبون يعين المدير السابق للعصرنة بوزارة العدل أمينا عاما لوزارة البريد

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المدير العام السابق للعصرنة بوزارة العدل أمينا عاما بوزارة البريد وتكنولوجيات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

وحسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وقع مرسوما في 22مارس 2020 يقضي بانهاء مهام عبد الرزاق حني بصفته مديرا عاما للعصرنة بوزارة العدل لتكليفه بمهام أخرى.

بالموازاة مع ذلك وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي ثاني يوم 22 مارس 2020 يقضي بتعيين عبد الرزاق حني