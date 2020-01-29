الرئيس تبون يعين بوعلام بوعلام مستشارا خاصا له في الشؤون القانونية والقضائية

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الرئيس تبون يعين بوعلام بوعلام مستشارا خاصا له في الشؤون القانونية والقضائية
بقلم عبد الرحمن سالمي

عين  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  بوعلام بوعلام في منصب مستشارا خاصا به في الشؤون القانونية والقضائية.

الشؤون


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