الرئيس تبون يعين بوعلام بوعلام مستشارا خاصا له في الشؤون القانونية والقضائية
عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بوعلام بوعلام في منصب مستشارا خاصا به في الشؤون القانونية والقضائية.
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