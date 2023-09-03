الرئيس تبون يعين محمد لعقاب وزيرا للاتصال

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد، محمد لعقاب وزيرا للاتصال.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فعملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 7 و104 من الدستور ، وبعد استشارة الوزير الأول، عيّن عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بتاريخ اليوم الأحد 03 سبتمبر 2023 الموافق 17 صفر 1445 هجرية، لعقاب محمد وزيرا للاتصال.

وجاء هذا التعيين خلفا لوزير الاتصال السابق محمد بوسليماني، والذي انهيت مهامه منذ اكثر من شهرين.