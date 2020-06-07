الرئيس تبون يعين 14 عضوا جديدا بمجلس الأمة

عيّن مساء اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 14 عضوا جديدا في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية وقّع الرئيس تبون اليوم مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة.

ويتعلق الامر بـ السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:

ليلى حمادي أرملة عسلاوي، وزيرة سابقة.

عبد المجيد بن قداش، إطار سام في الدولة.

عمر بلحاج، محام.

عمار عبد الحميد ماحي – باهي، وزير العدل سابقا.

البروفسور في الطب محمد بوزيان، مدير جامعة سابق.

موسى شرشالي ـ المدعو مصطفى، عضو المنظمة الوطنية للمجاهدين.

عمر دادي عدون، محام.

بلقاسم عبد العالي، عضو الفدرالية الوطنية لمربي الماشية.

أحمد بناي، إطار سام في الدولة.

محمد حميدو، إطار سام سابق.

البروفسور محمد بلحاج، رئيس اللجنة الطبية الوطنية لداء السكري.

نورالدين تاج، إطار سابق في الدولة.

ميلود حنافي، إطار سابق في الدولة.

الحاج نور، إطار في قطاع العدالة.