الرئيس تبون يعيّن محند أوسعيد بلعيد وزيرا مستشارا للإتصال ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية

عيّن رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، محند أوسعيد بلعيد، في منصب وزير مستشار للإتصال، ناطق باسم الرئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد عين أمس السبت، عبد العزيز جراد، في منصب الوزير الأول.

ويعتبر بلعيد أوسعيد، إعلامي ودبلوماسي، وترشح بصفة حرة لرئاسيات 2009.

وولد محند أوسعيد بلعيد، يوم 20 جانفي 1947، من أسرة تنحدر من قرية بوعدنان في جبال جرجرة ولاية تيزي وزو.

بعد إنهاء دراسته بمرحلتها الابتدائية والثانوية، التحق بجامعة الحقوق والعلوم الاقتصادية وحصل على شهادة في العلوم السياسية عام 1971.

واشتغل أوسعيد بلعيد، في التدريس وأشرف على إدارة عدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية.

وتولى إدارة المركز الجزائري للإعلام والثقافة في بيروت 1974-1973، وإدارة يومية “الشعب” 1976-1980،ثم كان مديرا عاما لوكالة الأنباء الجزائرية 1981-1982.

ومديرا للصحافة والإعلام، والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 1982-1983.

وشغل وزيرا مستشارا في سفارة الجزائر بالسعودية، ومثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي 1983-1986، وكان سفيرا لدى دولة البحرين.

وعين بلعيد، وزيرا للاتصال في حكومة عبد المالك سلال للفترة 2012-2013.