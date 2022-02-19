الرئيس تبون يغادر الجزائر متوجها إلى قطر

غادر منذ قليل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر في زيارة تدوم يومين كاملين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون غادر اليوم السبت أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر. وكان في توديعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، ومدير ديوان الرئاسة.

للإشارة فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيشرع في زيارة دولة إلى قطر، تدوم يومين، ابتداء من اليوم السبت 19 فيفري. وذلك بدعوة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما.

كما سيشارك الرئيس تبون في القمة السادسة، لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة.

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الرئيس تبون: موعد عقد القمة العربية بالجزائر سيتخذ شهر مارس المقبل

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيتم الإتفاق على تاريخ إنعقاد القمة العربية بالجزائر خلال إجتماع وزراء الخارجية شهر مارس المقبل.

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أكد الرئيس بأنه لاتوجد أي خلافات بين القادة العرب حول موعد عقد القمة المقبلة.

واضاف رئيس الجمهورية، بأن جميع القادة العرب أبدوا إرتياحهم لإنعقاد القمة العربية بالجزائر.

وواصل الرئيس قائلا: “القادة العرب يدركون بأن الجزائر تقف مسافة واحدة بين الفرقاء وتسعى للم الشمل العربي.”