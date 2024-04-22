الرئيس تبون يغادر تونس عائدا الى أرض الوطن
غادر، قبل قليل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تونس، عائدا الى ارض الوطن، أين شارك أشغال الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا.
والذي جمعه مع نظيره التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي.
واختتمت, مساء اليوم الاثنين بقصر قرطاج بتونس, أشغال الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مع نظيريه التونسي والليبي، اين تم التأكيد على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة وتعزيز مناعتها مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة.
كما اتفق قادة البلدان على تنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين الدول الثلاث للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي.
وأكدوا إدراكهم المشترك، بضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها وتعزيز مناعتها.
لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها.
فضلا عن الحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع موحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية.
وأبرز قادة الدول الثلاث أهمية الاستعداد التام للانفتاح لكل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم ذات الأولويات المشتركة البناءة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك وإثراءه وتعميق التفاهم والتعاون لخدمة الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة والنأي بها عن سياسة المحاور ومخاطر التدخلات الخارجية.