الرئيس تبون يغادر تونس عائدا الى أرض الوطن

غادر، قبل قليل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تونس، عائدا الى ارض الوطن، أين شارك أشغال الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا.

والذي جمعه مع نظيره التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي.