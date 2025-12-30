الرئيس تبون يغادر قصر الأمم بعد إلقائه خطابًا مُوجّها للأمة أمام البرلمان

غادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قصر الأمم بنادي الصنوبر، بعد إلقائه، اليوم الثلاثاء، خطابًا موجّهًا للأمة أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه.

وفي خطابه للأمة، تطرّق رئيس الجمهورية إلى نتائج الإصلاحات التي تمت مباشرتها على مختلف الأصعدة. كما جدّد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، وفاءً لبيان أول نوفمبر 1954 وتضحيات الشهداء الأبرار.

كما جدّد، بالمناسبة، تمسُّك الجزائر بمواقفها الدبلوماسية الثابتة، لا سيما في نصرة القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.