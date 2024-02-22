الرئيس تبون يغادر ولاية تندوف

غادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، ولاية تندوف بعد زيارة قام خلالها، رفقة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الشيخ الغزواني، بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين بهذه المنطقة الحدودية.

وأشرف الرئيس تبون مع نظيره الموريتاني خلال هذه الزيارة، على تدشين المعبرين الحدوديين الثابتين.

كما قاما بإعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف – الزويرات ووضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي بين البلدين.