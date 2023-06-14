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الرئيس تبون يفتتح لقاء رجال الأعمال الجزائري الروسي

بقلم ع.ع
الرئيس تبون يفتتح لقاء رجال الأعمال الجزائري الروسي
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أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على انطلاق أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري الروسي بالعاصمة موسكو.

يشار أن المنتدى يبحث فرص الإستثمار ومجالات الشراكة والتعاون بين البلدين . ويشارك فيه 70 متعاملا اقتصاديا من الجزائر و200 رجل أعمال من روسيا.

يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون شرع في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين.

وستدوم زيارة رئيس الجمهورية، إلى موسكو ثلاثة أيام، (من 14 إلى 16 جوان الجاري). حيث سيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات بين البلدين.

وسيشارك رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية.

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