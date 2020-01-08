الرئيس تبون يقرر تعديل الدستور ويكلف لعرابة برئاسة لجنة خبراء لصياغة المقترحات

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبو قرارا يقضي بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لتعديل الدستور.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة، أين كلفه برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات حول تعديل الدستور.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن اللجنة ستتكون من كفاءات جامعية مختصة.

أحمد لعرابة، الذي كلفه الرئيس تبون برئاسة لجنة الخبراء، هو أستاذ جامعي وعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة.

وحسب بيان الرئاسة، فإن قرار تشكيل لجنة خبراء لصياغة مقترحات لتعديل الدستور، يأتي تنفيذا لتعهدات الرئيس تبون بإجراء إصلاح معمق للدستور.

كما أن هذا التعديل سيأتي لتجسيد أنماط حوكمة جديدة، بالإضافة إلى تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.

ويجسد قرار تعيين لجنة خبراء للإشراف على صياغة مقترحات لتعديل الدستور، تعهد رئيس الجمهورية بتعديل القانون الأسمى في البلاد، بإشراف من هيئة خبراء، وهو التعهد الذي كان من بين أولويات الرئيس.

وأضاف بيان الرئاسة بأن التعديل الدستوري المقبل سيكون الحجر الأساس الذي ستبنى عليه الجمهورية الجديدة، ولتجسيد كل مطالب الشعب الجزائري المعبر عنها في الحركة الشعبية.

وسيعرض نص التعديل الدستوري على استفتاء شعبي، حسبما اكدته رئاسة الجمهورية في بيانها.