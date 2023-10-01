الرئيس تبون يقرر رفع منحة الطلبة الجامعيين

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج شهريا إلى 2000 دج شهريا.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن قرار رفع منحة الطلبة الجامعيين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري، ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر.

وثد ثمّن رئيس الجمهورية القفزة النوعية في قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يخص مساهمته في تعزيز الإنتاج الوطني.

كما كلّف الرئيس، وزير القطاع بشكر كل عائلة التعليم العالي والبحث العلمي، موجّها إياه بربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها في الخارج من خلال التوأمات بهدف تطوير الجهود والتصورات في مجال البحث والتعليم العالي.