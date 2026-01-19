الرئيس تبون يقرّر إنشاء تعاونيات لكراء العتاد الفلاحي واستحداث مجلس وطني للمكننة

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اجتماع عمل، خصِّص للمكننة الفلاحية. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية قرّر في هذا الاجتماع إنشاء تعاونيات متخصصة في كراء العتاد الفلاحي بكل أنواعه لفائدة الفلاحين. بهدف توسيع مساحات الأراضي المزروعة ورفع مردودية الإنتاج الفلاحي الوطني، وذلك تبعًا لقرارات وتوصيات مجلس الوزراء الأخير.

كما قرر الرئيس تبون، بالمناسبة نفسها، استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية. يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

وحضر هذا الاجتماع كلٌّ من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الوزير الأول، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير الصناعة، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. إلى جانب مسؤولي عدد من الشركات والمؤسسات الجزائرية المختصة في صناعة وإنتاج العتاد الفلاحي.