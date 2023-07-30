الرئيس تبون يقرّر تكريم أبطال الجزائر في الألعاب العربية

يستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أبطال الجزائر الذين رفعوا الراية الوطنية في سماء الجزائر خلال الألعاب الرياضية العربية.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك اليوم الأحد أن الرئيس تبون قرّر استقبال الأبطال على إثر النتائج التي حققوها في الألعاب الرياضية في الطبعة الخامسة عشر الجزائر 2023.

كما قالت أن رئيس الجمهورية سيخص الأبطال بالتكريم المستحق في رفع اسم الجزائر عاليا. وبعد التتويج بـ 153 ميدالية.

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