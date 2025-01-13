الرئيس تبون يقرّر تمديد عطلة الأمومة لفائدة النساء العاملات

صادق مجلس الوزارء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتمديد عطلة الأمومة.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تمت المصادقة على مشروع القانون. تكريسا لِحَقِّهِن في مرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال.

وثمّن الرئيس تبون المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، مبرزاً أن هذا المشروع يعدّ أحد أوجهِهِ كواجب وطني لا يفرّق بين الجزائرية والجزائري. تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير. يضيف المصدر ذاته.