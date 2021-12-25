الرئيس تبون يقلّد المجاهد سيد علي عبد الحميد وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير

قلد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المجاهد سيد علي عبد الحميد بصدر مصاف الاستحقاق الوطني بدرجة عشير.

وحسب منشور وزارة المجاهدين وذوي الحقوق عبر حسابها على الفيسبوك كرّم الرئيس تبون بصدر مصاف الاستحقاق الوطني بدرجة عشير للمجاهد سيد علي عبد الحميد.

ويعتبر المجاهد سيد علي عبد الحميد المناضل والقيادي في الحركة الوطنية وأحد مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل.

وسلّم العيد ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق وسام الاستحقاق الوطني المجاهد سيد علي عبد الحميد نيابة عن رئيس الجمهورية.

وجاء في مضمون منشور وزارة المجاهدين وذوي الحقوق مايلي:

“رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون يكرم و يقلد المناضل والقيادي في الحركة الوطنبة وأحد مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل المجاهد سيد علي عبد الحميد بصدر مصاف الاستحقاق الوطني بدرجة عشير.”