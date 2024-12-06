الرئيس تبون يقلّد رئيس جنوب إفريقيا وسام أثير من مصف الاستحقاق الوطني

أسدى رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون وساماً من مصف الاستحقاق الوطني، برتبة أثير، لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، جاء هذا التكريم نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب إفريقيا. حكومة وشعباً.

وأيضا إكبارا وتنويها بدورها المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية. وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق. من قبل نظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي.

وجاء البيان كما يلي:

“بمناسبة زيارة دولة التي يقوم بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، إلى الجزائر. قرّر عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني، إسداء وسام من مصف الاستحقاق الوطني، برتبة أثير، لأخيه سيريل رامافوزا. نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب إفريقيا، حكومة وشعباً. إكبارا وتنويها بدورها المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية. وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، من قبل نظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي”.