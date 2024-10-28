الرئيس تبون يقوم بزيارة تاريخية إلى سلطنة عمان

يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة دولة تاريخية إلى سلطنة عمان اليوم الإثنين.

وأنهى الرئيس تبون زيارة العمل والأخوة التي قام بها إلى مصر وتوجه إلى سلطنة عمان. حيث غادر صبيحة اليوم الإثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جمهورية مصر الشقيقة. وكان في توديعه بمطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين الجزائر وسلطنة عمان.