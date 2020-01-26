الرئيس تبون يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره التركي

أقام الرئيس عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، مأدبة عشاء على شرف نظيره التركي رجب طيب أردوغان حسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية.

مأدبة العشاء أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر وشارك فيها كلٌ من عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماوز، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بكجان.

كما شارك في المأدبة رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، وسفيرة تركيا لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوك طاش.