الرئيس تبون يكرم الرياضيين الجزائريين المتوجين قاريا وعالميا

يكرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الرياضيين الجزائريين المتوجين بمختلف الألقاب في المنافسات القارية والعالمية.

وحل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الشعب، أين سيشرف على تكريم الرياضيين الجزائريين، حسب التلفزيون العمومي.

وسيكون عدد معتبر من الرياضيين الجزائريين، معنيين بهذه الالتفاتة من رئيس الجمهورية، اعترافا بتشريفهم الراية الوطنية في المحافل القارية، والدولية.