الرئيس تبون يكرم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

يشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط .

وستجري مراسم حفل تكريم التلاميذ المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2023 بقصر الشعب.

يشار أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا دورة 2013 بلغت 50.63 بالمائة.

حيث تحصل التلميذ بن قداش محمد أمين، من شعبة علوم تجريبية على المرتبة الأولى، بمعدل 19.50 /20 في شهادة البكالوريا. ويدرس في ثانوية العقيد على تونسي بولاية غليزان.

فيما تحصل التلميذ دعاشي أسامة على المرتبة الثانية وطنيا، بمعدل 19.32 شعبة علوم تجريبية ومعدل 19.81 في المواد الأساسية. ويدرس بثانوية محمد شريف أمقران في ولاية سطيف.

أما المرتبة الثالثة وطنيا كانت من نصيب التلميذة هلال ايمان فاطمة الزهراء شعبة علوم تجريبية . بمعدل 19.32 ومعدل 19.47 في المواد الأساسية. وتدرس التلميذة، بثانوية قاوية عبد المومن في ولاية سعيدة.

أما المرتبة الأولى وطنيا بالنسبة لطلبة أشبال الأمة، عادت للشبل بوسعيد عبد الواحد بمعدل 19.02 في شعبة الرياضيات. ويدرس بمدرسة أشبال الأمة الشهيد حمداني عدة بوهران وينحدر من ولاية النعامة.

من جهة أخرى بلغت نسبة النجاح الوطني في شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2023 60.97 بالمائة.