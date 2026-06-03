الرئيس تبون يكرّم أبطال رياضة الصم

حظي أبطال رياضات الصمّ بتكريم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك خلال حفل خصص لتكريم الرياضيين المتألقين في المنافسات الدولية والقارية، اليوم الأربعاء بقصر الشعب.

وشمل التكريم عناصر المنتخب الوطني للكاراتي دو للصُم، المتوج بثلاث ميداليات في الألعاب الأولمبية للصم التي احتضنتها اليابان. إلى جانب المنتخب الوطني للجيدو الذي نجح في حصد ميداليتين خلال المنافسة ذاتها، مؤكداً الحضور المتميز للرياضة الجزائرية في المحافل العالمية.

كما كان الحفل مناسبة للإشادة بالأطقم الفنية والتقنية والطبية التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج. وفي مقدمتها مدربا الكاراتي، إيدير زايدي وحسناوي يوسف، ومدربا الجيدو، ودير أولحاج وعزيز حركات، نظير الجهود الكبيرة التي بذلوها في إعداد الأبطال وقيادتهم نحو منصات التتويج.

وجرى حفل التكريم بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة، في أجواء احتفالية عكست الاهتمام المتزايد الذي يوليه رئيس الجمهورية لرياضة ذوي الهمم، وتقديراً للإنجازات التي حققها رياضيو الصم في مختلف الاستحقاقات الدولية.

وأكدت الاتحادية الرياضية للصم الجزائريين أن هذا التكريم الرئاسي يعَدُّ حافزاً معنوياً كبيراً لمواصلة العمل وتحقيق مزيد من النجاحات.