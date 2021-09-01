الرئيس تبون يكرّم المتفوقات في البطولة العالمية للحساب الذهني والرياضي

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على حفل تكريمي على شرف المتفوقات في البطولة العالمية للحساب الذهني والرياضي التي جرت فعاليتها عبر الإنترنت في العاصمة التايوانية تايبي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون كرم المتفوقات الثلاث بطلة العالم في هذه المنافسة العالمية ووصيفتيها، ويتعلق الأمر بكل من “رحاحلة ريتاج سجود”، “عدالة أنفال هبة الرحمن”، و”عدالة ملاك أية الرحمان”.

وقد جرى حفل التكريم بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كل من وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نورالدين بغداد الدايج، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين مساعيد.

هذا وخص رئيس الجمهورية التلميذات المتفوقات باستقبال داخل مكتبه، يضيف المصدر نفسه.

وقال الرئيس تبون في هذا الإطار: “بالرياضيات والعلوم تبنى الدول، وما جعلنا متأخرين مقارنة بالدول الغربية هو عدم الإهتمام بالعلوم.”

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية، بأن 3 بالمائة من الطلبة في الجامعة فقط يختارون تخصص الرياضيات.

وتابع الرئيس:”قمنا بإنشاء مدرستين فريدتنين في افريقيا والعالم العربي متخصصتين في الرياضيات والذكاء الإصطناعي لاستقبال نوابغ البلاد في هذه التخصصات.”

ووجه رئيس الجمهورية تشكراته للمتفوقات الثلاث قائلا: “بأمثالكن نبني أسس جزائر قوية ومتقدمة.”

وفي ختام الحفل أخذ الرئيس تبون صورة تذكارية مع المتفوقات الثلاث داخل مكتبه.