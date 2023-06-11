الرئيس تبون يكرّم والد الراحل بلال بن حمودة

حظي والد لاعب اتحاد العاصمة، الراحل بلال بن حمودة، بتكريم خاص من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على هامش، حفل التكريم الذي أقيم اليوم الأحد، بقصر الشعب، على شرف الفريق، نظير تتويجه بكأس الكاف.

ومنح والد بن حمودة، الذي وافته المنية قبل سنة من الآن بالتمام. في حادث أليم، في طريق عودته إلى منزله العائلي، شرف التقدم أولا نحو الرئيس تبون، الذي عانقه مطولا في افتتاح حفل التكريم.

كما تم منح علي بن حمودة، والد فقد الكرة الجزائرية عامة واتحاد العاصمة خاصة، شرف رفع مجسم كأس الكاف، في الصورة الجماعية التي التقطتها أسرة الاتحاد رفقة الرئيس تبون.