الرئيس تبون يكشف سبب إختيار أول نوفمبر لانعقاد القمة العربية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن اختيار الجزائر أول نوفمبر تاريخا لانعقاد قمة الجامعة العربية. لم يكن محض الصدفة. بل قائما على قدسية وعظمة هذا اليوم في تاريخ الجزائر. الذي أصبح رمزا تاريخيا لكل الشعوب التي تتطلع إلى الحرية والاستقلال”.

وأضاف الرئيس تبون خلال حوار له مع وكالة الأنباء القطرية”قنا”، “ونحن في أجواء نوفمبر شهر التضحيات والبطولات في بلد الشهداء، كلنا عزم وتفاؤل بمستقبل أفضل لشعوبنا. متشبعين بقيم ومبادئ ثورتنا التحريرية المجيدة التي ألهمت كثيرا من الشعوب. التي كانت تحت وطء الاستعمار، معاني الحرية والاستقلال وبناء الذات، وهي الثورة التي ستبقى محل فخر واعتزاز لكل الشعوب العربية”.