الرئيس تبون يكشف عن سبب إقالته من رئاسة الحكومة سنة 2017

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مقابلة له مع ممثلي وسائل الإعلام عن أحد اسباب اقالته من رئاسة الحكومة لسنة 2017.

وحسب ما صرح به الرئيس تبون، فإن قرار إقالته من منصب وزير أول أنذاك يعود لإنشاء المفتشية العامة.

كما أعلن رئيس الجمهورية، في حواره عن مشروع مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية لمراقبة التسيير عبر مختلف مؤسسات الدولة.

وقال الرئيس تبون في هذا السياق: “لدينا غاية نريد الوصول نصل إليها وهي خلق مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية.”

وفي رده على سؤال صحفي بخصوص تواجد هذه المفتشية في الوزارة الأولى سنة 2017، قال الرئيس تبون:”بسببها تمت إقالتي .”