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الرئيس تبون يكشف.. لهذا السبب تم تعيين بن عبد الرحمن وزيرا أولا وزير للمالية

بقلم عبد الرحمن سالمي
الرئيس تبون يكشف.. لهذا السبب تم تعيين بن عبد الرحمن وزيرا أولا وزير للمالية
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قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن تعيين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أولا وزير للمالية كان بفضل تدرج هذا الأخير في عدة مناصب من البنك المركزي  وزارة المالية.

وأشار الرئيس خلال لقاءه الدوري مع الصحافة الوطنية أن تعيين أيمن بن عبد الرحمن في هذين المنصبين لأنه تدرج في عدة مناصب وهو أدرى بالوضعية الملية للبلاد

وأضاف رئيس الجمهورية أن  تعيين وزير مالية جديد كان سيتسبب في تضييع الوقت في اتخاذ القرارات

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