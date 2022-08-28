الرئيس تبون يكشف موعد استلام الجزائر طائرات إطفاء الحرائق

أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، عن شكره، لكل الفاعلين الذين ساهموا في إخماد الحرائق الأخيرة التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماعا لمجلس الوزراء، أين توجه الرئيس بالشكر والعرفان، لكل الفاعلين الذين ساهموا في إخماد الحرائق، من أفراد الحماية المدنية وأعوان الغابات ومختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي والمتطوعين وكل الجزائريين، الذين أثبتوا مرة أخرى صلابة اللحمة الوطنية، بالهبّة التضامنية.

كما أمر الرئيس بتسريع عملية اقتناء طائرات إطفاء الحرائق، على أن تستلم الجزائر الطائرة الأولى، شهر ديسمبر المقبل، والثانية في النصف الأول من 2023، علما أنها طائرات ذات حجم كبير لا تقل طاقتها عن 12الف لتر من المياه، تفاديا للطائرات الصغيرة التي يتطلب ملؤها استعمال الصهاريج، ومحدودية أدائها واقتصارها على استعمال المياه الصالحة للشرب فقط.

وللإشارة، أشرفت وزارة الدفاع الوطني بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على عملية اقتناء طائرات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات.

ووقع الاختيار على مُصنِع روسي ذو سمعة عالمية، حيث تم التوصل إلى إتفاق مع هذه الشركة لأجل اقتناء في أقرب الآجال (04) طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام جديدة.