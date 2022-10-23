الرئيس تبون يكشف موعد وضع حجر الأساس للمستشفى الجزائري-القطري-الألماني

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن هدف إنشاء المستشفى الجزائري-القطري-الألماني، هو التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج.

ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماع لمجلس الوزراء، أين كشف الرئيس تبون بأن وضع حجر الأساس لهذا المستشفى يكون في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر رئيس الجمهورية بإنشاء مستشفيات متخصصة، في الاستعجالات، كتجربة نموذجية قبل تعميمها، مع الإبقاء على التخصصات، على مستوى المستشفيات الكُبرى.

كما ثمن الرئيس توجه قطاع الصحة، نحو رقمنة شاملة لمسار المريض لتخفيف الضغط على المواطن، وتقليل الأعباء عليه.