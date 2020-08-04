الرئيس تبون يكلف عرقاب بتعزية عائلات ضحايا منجم الشعبة الحمراء

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير المناجم محمد عرقاب، للتوجه الى مدينة عين أزال بسطيف، لتعزية عائلات ضحايا منجم الشعبة الحمراء.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، عن رئاسة الجمهورية، كلف رئيس الجمهورية، عرقاب، بالتوجه إلى عين أزال، لمتابعة عن كثب تطور الوضعية الناجمة عن حادث الانهيار الجزئي لنفق تنقيب عن المواد غير الحديدية والمواد النافعة، ولتقديم تعازيه لعائلات ضحايا هذا الحادث الأليم،

وكان حادث انهيار جزئي لنفق تنقيب بالمؤسسة الوطنية للتنقيب عن المواد غير الحديدية والمواد النافعة الشعبة الحمراء بمنطقة خرزة يوسف شرق مدينة عين أزال، مسبوقا بانفجار قد وقع صباح اليوم حيث لقي اثره عاملان مصرعهما وأصيب ثالث حسب مصالح الحماية المدنية.