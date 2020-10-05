الرئيس تبون يكلف والي العاصمة بتقديم واجب العزاء لأسرة الضحية شيماء

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الرئيس تبون يكلف والي العاصمة بتقديم واجب العزاء لأسرة الضحية شيماء
بقلم خالد زوبيري

كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، والي ولاية الجزائر  يوسف شرفة بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الضحية شيماء التي اغتالتها أيادي الغدر.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر، فإن والي العاصمة تنقل رفقة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة إلى بلدية الرغاية من أجل تقديم عظيم تعازيه ومواساته لأم وأب الضحية شيماء وكافة أسرة الطفلة، نيابة عن رئيس الجمهورية.
وقدم شرفة كلمات مواساة وتعازي لأسرة الضحية داعيا الله العلي القدير أن يتقبل روحها بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنها جنات النعيم .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=898254

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com