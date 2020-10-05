الرئيس تبون يكلف والي العاصمة بتقديم واجب العزاء لأسرة الضحية شيماء

كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، والي ولاية الجزائر يوسف شرفة بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الضحية شيماء التي اغتالتها أيادي الغدر.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر، فإن والي العاصمة تنقل رفقة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة إلى بلدية الرغاية من أجل تقديم عظيم تعازيه ومواساته لأم وأب الضحية شيماء وكافة أسرة الطفلة، نيابة عن رئيس الجمهورية.

وقدم شرفة كلمات مواساة وتعازي لأسرة الضحية داعيا الله العلي القدير أن يتقبل روحها بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنها جنات النعيم .