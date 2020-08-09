الرئيس تبون يكلف وزير التجارة بوضع فرقة متعددة الاختصاصات لمكافحة تضخيم الفواتير

كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بوضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير، حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية.

وخلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي اليوم الأحد، أعرب رئيس الجمهورية عن وجاهة المقاربة المعروضة الرامية إلى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش.

لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية.

الشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي.

الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف

ووجه رئيس الجمهورية تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة.