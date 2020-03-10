الرئيس تبون يكلف وزير المالية بإعداد قانون مالية تكميلي ويرفض اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي

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الرئيس تبون يكلف وزير المالية بإعداد قانون مالية تكميلي ويرفض اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي
بقلم مصطفى.ق

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،اليوم، اجتماعا لدراسة الوضعية الاقتصادية للبلاد.

الاجتماع حضره الوزير الأول وأعضاء بالحكومة ومدير ديوان الرئاسة والأمين العام.

وكلف الرئيس تبون وزير المالية، بإعداد قانون مالية تكميلي في أقرب وقت.

رئيس الجمهورية يرفض بشكل قاطع اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي

كما أمر رئيس الجمهورية  باتخاذ اجراءات للحد من آثار انخفاض أسعار النفط و شدد على تفادي تأثير الوضع الاقتصادي على المواطنين.

ورفض رئيس الجمهورية بشكل قاطع اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي.

أوامر لوزير المالية بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة

وأسدى رئيس الجمهورية أوامر لوزير المالية بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة.

واعطى الرئيس تبون تعليمات لوزير التجارة لتسيير ذكي للواردات دون حرمان المواطن من أي منتوج.

كما اسدى تعليمات لوزير الفلاحة لزيادة الانتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد إلى النصف.


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