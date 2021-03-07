الرئيس تبون يكلف وفدا وزاريا بالتنقل إلى الشلف لمعاينة أضرار الفيضانات

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفدا وزاريا بالتوجه إلى الشلف لمعاينة ما خلفته فيضانات أمس.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين استهل الجلسة، بالوقوف مع الطاقم

الحكومي، وقفة ترحم على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها الولاية ليلة أمس.

كما قدم رئيس الجمهورية، تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم.

وفي السياق ذاته، كلف الرئيس تبون وفدا وزاريا بالتنقل فور الإنتهاء من الإجتماع إلى عين المكان للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات.

ويضم الوفد كل من وزراء الداخلية،الموارد المائية، التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.