الرئيس تبون يلتقي أعيان ومختلف فعاليات المجتمع المدني لولاية تيزي وزو

إلتقى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء, أعيان ومختلف فعاليات المجتمع المدني لولاية تيزي وزو, وذلك في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لهذه الولاية.

وقبل ذلك, كان رئيس الجمهورية قد خص باستقبال شعبي حاشد من قبل أعيان ومواطني الولاية الذين عبروا له عن اعتزازهم وفخرهم بهذه الزيارة ودعمهم التام لمساعيه في تنمية البلاد ورقيها وازدهارها.

كما أشادوا بوفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته, لاسيما منها الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وإنجاز مشاريع حيوية في مختلف القطاعات بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن.

وبمناسبة هذه الزيارة, أشرف رئيس الجمهورية, بالمدخل الغربي لمدينة تيزي وزو, على تدشين ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد, الذي أنجز بمواصفات عالمية ويتسع ل50 ألف مقعد.

كما استمع رئيس الجمهورية إلى عرض شامل حول مؤشرات التنمية بولاية تيزي وزو من سنة 2020 الى 2024 , قدمه والي الولاية.