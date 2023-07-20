الرئيس تبون يلتقي أفرادًا من الجالية الوطنية ببكين

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أفرادًا من الجالية الوطنية بالعاصمة الصينية بكين.

وذلك في إطار زيارة الدولة شرع فيها يوم الاثنين الفارط إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من نظيره الصيني, شي جينبينغ.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الرئيس تبون على التواصل الدائم مع الجالية الجزائرية والاستماع لانشغالاتها .

ومن المتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية بعد لقائه بممثلين عن أفراد الجالية الوطنية بالصين بالتوجه الى مقاطعة شنزان جنوب الصين .

يذكر أن الرئيس تبون كان قد حل يوم الاثنين الفارط بالعاصمة الصينية بكين في إطار زيارة دولة يقوم بها الى هذا البلد الصديق برفقة وفد وزاري هام .

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الجزائر و جمهورية الصين الشعبية , وتتميز العلاقات بين البلدين بعمقها التاريخي وطابعها الاستراتيجي الشامل ,ومن شأنها أن تتعزز أكثر وترتقي الى مستويات أعلى بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الى هذا البلد الصديق.