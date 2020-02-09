الرئيس تبون يلتقي بأديس أبابا نظيره رئيس جنوب إفريقيا

إلتقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد في أديس أبابا، مع نظيره الجنوب الإفريقي، سيريل رامافوزا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجمهورية جرى محادثات مع نظيره الجنوب إفريقي، ركزت خصيصا على القضايا الإقليمية الدولية ذات الإهتمام المشترك.

وسيخلف الرئيس الجنوب الإفريقي خلال إنعقاد هذه الدورة، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في رئاسة الإتحاد الإفريقي.

هذا وحل رئيس الجمهورية إلى العاصمة الإثيوبية، مساء يوم أمس السبت، للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس رؤساء دول وحكومات الغتحاد الإفريقي، المقرر عقدها اليوم وغدا الإثنين.