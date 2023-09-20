الرئيس تبون يلتقي رئيسة مجلس وزراء إيطاليا

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيسة مجلس وزراء إيطالياجورجيا ميلوني.

ويأتي هذا على هامش أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يواصل رئيس الجمهورية لقاءاته المكثفة مع كبار القادة والرؤساء بنيويورك.

وللإشارة، كان الرئيس تبون قد وصل يوم السبت الماضي الى نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية للمشاركة في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان رئيس الجمهورية قد ألقى كلمة أمس الثلاثاء خلال أشغال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خلالها بأن الجزائر التي تتأهب لتبوؤ مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن “على وعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقها” بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية, حيث “ستسخر في هذا الصدد خبرتها الثرية في مجال الوساطة و تغليب التسوية السلمية للنزاعات”.