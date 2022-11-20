الرئيس تبون يلتقي زعماء وقادة عرب بملعب “البيت” في قطر

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زعماء وقادة عرب بصالون القاعة الشرفية لملعب “البيت” قبل دقائق من انطلاق حفل افتتاح المونديال.

ونقلت رئاسة الجمهورية عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”، اليوم الأحد. الحدث بالصور بعدما التقى الرئيس تبون كل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. ورئيس دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني.

كما تنقل الرئيس تبون إلى الملعب اين حظر الحفل الافتتاحي الذي كان عالميا على طول الخط.

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