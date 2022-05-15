الرئيس تبون يلتقي ممثلي الجالية الوطنية بتركيا
إلتقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بممثلي الجالية الجزائرية بتركيا، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها لتركيا والتي تدوم لـ 3 أيام.
وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري، فقد استمع الرئيس تبون إلى إنشغالات واقتراحات الجالية الوطنية المقيمة بتركيا.
ممثلو الجالية الوطنية المقيمة بتركيا، أشادوا بهذا التقليد الذي سنه رئيس الجمهورية، والذي يعكس اهتمام الدولة بالجالية وإشراكها في المسار التنموي والإقتصادي للبلاد.
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وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إلى تركيا، في زيارة عمل تدوم 3 أيام.
وقد حطت الطائرة الرئاسية إلى مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة، عاصمة جمهورية تركيا.
وغادر، صبيحة اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أرض الوطن متجها نحو تركيا. حيث كان في توديعه الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة.
وسيقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاحد في زيارة دولة الى تركيا، تدوم لثلاثة أيام بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
كما جاء في بيان للرئاسة “وسيكون للرئيس، محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا”. و”سبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.”
كما تمثل زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية، إلى تركيا فرصة لتعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين. وترقية الشراكة إلى مستوى تطلعات شعبيهما.
ومن شأن زيارة الرئيس تبون لتركيا أن تعطي نفسا جديدا للتعاون الثنائي المدعم بمعاهدة صداقة وتعاون منذ 2006. إلى جانب تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين ومواصلة التشاور السياسي حول القضايا الاقليمية والدولية.
كما تأتي الزيارة عقب سلسلة من الزيارات واللقاءات التي أجراها المسؤولون السامون للبلدين سيما منذ زيارة العمل والصداقة. التي أجراها الرئيس التركي إلى الجزائر في 26 و27 يناير 2020 مباشرة عقب انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.
وخلال هذه الزيارة كان الرئيس أردوغان قد ركز على “الطابع الاستراتيجي” للعلاقات بين الجزائر و تركيا. مجددا التأكيد على استعداد بلده لتكثيف المبادلات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التشاور السياسي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
في ديسمبر 2021 مثل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان الرئيس عبد المجيد تبون في أشغال الطبعة الثالثة لقمة الشراكة تركيا-افريقيا. بإسطنبول حيث استُقبل خلالها من قبل الرئيس أردوغان.