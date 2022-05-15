الرئيس تبون يلتقي ممثلي الجالية الوطنية بتركيا

إلتقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بممثلي الجالية الجزائرية بتركيا، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها لتركيا والتي تدوم لـ 3 أيام.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري، فقد استمع الرئيس تبون إلى إنشغالات واقتراحات الجالية الوطنية المقيمة بتركيا.

ممثلو الجالية الوطنية المقيمة بتركيا، أشادوا بهذا التقليد الذي سنه رئيس الجمهورية، والذي يعكس اهتمام الدولة بالجالية وإشراكها في المسار التنموي والإقتصادي للبلاد.

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